Пять приморских коллективов, исполняющих рок-музыку, выступили на Спортивной Набережной Владивостока в рамках эко-фестиваля, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал один из организаторов концерта Денис Карепанов, в концерте приняли участие музыкальные команды из Арсеньева группа «ВСЕМЪ», из Партизанска группа «ГРАВИЦАПА», из Артема – Lighthouse и две команды из Большого Камня – «БИЭТ» и «Краузинаки».

«Данный концерт с живой рок музыкой был впервые в рамках такого фестиваля. Для этих целей были приглашены пять коллективов, которые отбирались по принципу – музыка для всех. В основном они играют рок-н-ролл», - добавил организатор мероприятия Денис Карепанов.

По его словам, начало концерта было назначено на 18 часов, однако в последний момент свое выступление подтвердила группа «Краузинаки», которая в итоге и открыла концерт, выступив на полчаса раньше запланированного времени.

«Спортивная Набережная – площадка, где всегда идет поток людей, плюс свои коррективы внесла погода, поэтому концерт посетило порядка 250 человек, которые задерживались на трибунах амфитеатра», - добавил Денис Карепанов.

По его словам, музыканты - это те люди, которые не проходят мимо социальных проблем, в своем творчестве поднимая, в том числе, вопросы культуры и экологии.

Фестиваль «Экологически чистое творчество» в этом году проходил в течение двух последних уикендов. На нем были представлены изделия из дерева, войлока, глины, бисера и других. Все работы были выполнены приморскими мастерами. Помимо прикладного искусства на сцене амфитеатра на Спортивной Набережной прошли выступления творческих коллективов Приморья.

Иван Крышан