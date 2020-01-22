Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался

Интрига о составе нового кабмина сохранялась до последнего. Вместо законной недели, Мишустин представил главе РФ выбранные им кандидатуры для нового кабмина в короткий пятидневный срок, сообщает DEITA.RU.



Согласно новому указу Владимира Путина, теперь у премьер-министра будет 9 заместителей, министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, а его обязанности перейдут в министерство Минэкономразвития.

Произошли изменения и в составе вице-премьеров. В первую очередь, на пост первого вице-премьера назначен Андрей Белоусов. А Антон Силуанов, ранее значившийся на этой должности, остался на посту министра финансов. Константин Чуйченко перешел с должности вице-премьера на пост министра юстиции, а вместо него руководителем аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко.

Большая часть остальных вице-премьеров также лишилась своих постов, и на их место назначены новые лица, в том числе Марат Хуснуллин, занимавший ранее пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Хорошей новостью является то, что сохранил свой пост Юрий Трутнев, вице-премьер по Дальнему Востоку, а также Юрий Борисов, вице-премьер по оборонке.

Состав федеральных министров тоже не остался прежним. Из сохранивших свои посты значатся Евгений Зиничев – глава МЧС, Владимир Колокольцев – министр внутренних дел, Сергей Лавров – министр иностранных дел, Александр Козлов – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, Денис Мантуров – министр промышленности, Сергей Шойгу – министр обороны.

Ирина Елкина