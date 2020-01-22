telegr wh call

Новости

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

22 Январь 2020, 11:15

Без суда и следствия: живодерский контент будут блокировать сразу

22 Январь 2020, 11:00

Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане

22 Январь 2020, 10:46

Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

22 Январь 2020, 10:30

Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался

22 Январь 2020, 10:15

«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке

22 Январь 2020, 10:00

Развитие Дальнего Востока обсудят сенаторы

22 Январь 2020, 09:45

Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост

22 Январь 2020, 09:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался

кресло

Интрига о составе нового кабмина сохранялась до последнего. Вместо законной недели, Мишустин представил главе РФ выбранные им кандидатуры для нового кабмина в короткий пятидневный срок, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому указу Владимира Путина, теперь у премьер-министра будет 9 заместителей, министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, а его обязанности перейдут в министерство Минэкономразвития.

Произошли изменения и в составе вице-премьеров. В первую очередь, на пост первого вице-премьера назначен Андрей Белоусов. А Антон Силуанов, ранее значившийся на этой должности, остался на посту министра финансов. Константин Чуйченко перешел с  должности вице-премьера на пост министра юстиции, а вместо него руководителем аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко.

Большая часть остальных вице-премьеров также лишилась своих постов, и на их место назначены новые лица, в том числе Марат Хуснуллин, занимавший ранее пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Хорошей новостью является то, что сохранил свой пост Юрий Трутнев, вице-премьер по Дальнему Востоку, а также Юрий Борисов, вице-премьер по оборонке.

Состав федеральных министров тоже не остался прежним. Из сохранивших свои посты значатся Евгений Зиничев – глава МЧС, Владимир Колокольцев – министр внутренних дел, Сергей Лавров – министр иностранных дел, Александр Козлов – министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, Денис Мантуров – министр промышленности, Сергей Шойгу – министр обороны.

Ирина Елкина

Читайте также:

Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост

Популярное

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Кожемяко устроил мать двоих детей сварщиком на «Звезду»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...