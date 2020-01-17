Роковое Послание: Путин теряет доверие

Повлекшее за собой глобальные политические перестановки во власти обращение Владимира Путина к Федеральному собранию отразилось на рейтинге президента, сообщает DEITA.RU.



Специалисты «Левада-Центра» провели опрос в 50 регионах России, за кого граждане проголосовали бы сейчас, случись выборы президента в ближайшее воскресенье.

Результаты показали: Владимир Путин хоть и по-прежнему непререкаемый авторитет в глазах соотечественников, но доверие президент неуклонно теряет. Если в январе 2018 года 57 процентов россиян были готовы проголосовать за Путина, то сейчас лишь 38 процентов опрошенных приняли бы такое решение.

На втором месте по популярности - ответ «не ходил бы на выборы», его дали 22 процента респондентов. Двадцать процентов не знают, кому отдали бы предпочтение. А дальше - пропасть.

Из живых и действующих политиков второе место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому доверились бы 4 процента россиян. Далее следуют Павел Грудинин, Геннадий Зюганов и Алексей Навальный.

Напомним, следующие выборы президента России состоятся в 2024 году. Это голосование примечательно тем, что среди кандидатов больше не будет Владимира Путина. Он дорабатывает свой последний конституционный срок и либо уходит на покой, либо продолжит работу в политике, но в ином качестве.

Напомним, 15 января президент обратился к федеральному собранию с громкими инициативами. Так, Путин предложил расширить полномочия парламента и изменить конституцию. После речи правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку.

В настоящее время новый премьер Михаил Мишустин формирует новую команду правительства РФ.

Народное голосование по вопросам изменения конституции состоится до мая 2020 года. Точные даты будут объявлены позднее.

Василий Кучин