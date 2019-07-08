Приморский край впервые за 10 лет принял участие в Российско-Китайской ярмарке, которая прошла в двух городах - амурском Благовещенске и китайском городе Хэйхэ. Делегацию возглавил руководитель Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев. Корреспондент DEITA.RU пообщался с руководителем делегации и узнал, как было представлено Приморье на этом фестивале.



- Роман Михайлович, в конце июня вы возглавили приморскую делегацию на фестиваль Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, которая прошла в Благовещенске и китайском городе Хэйхэ. Расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль и почему Приморье решило принять участие в нем?

- В этом году международный фестиваль Российско-Китайская ярмарка искусства проводился в 10 раз. Ее организаторами является министерство культуры Амурской области при поддержке министерства культуры РФ. Это мероприятие традиционно проходит на двух берегах Амура с обширной культурной программой. В этот раз были представлены творческие коллективы всех дальневосточных регионов и артисты Китайской Народной Республике. Наша делегация наравне со всеми приняла участие в открытии фестиваля и праздничного шествия в городе Хэйхэ, и в закрытии фестиваля в городе Благовещенске.

В этот раз в фестивале впервые принимали участие творческие коллективы, солисты и мастера декоративно-прикладного творчества из Приморья. Наши артисты выступали на одной сцене с артистами из Камчатского края, Забайкальским краем и Республика Саха(Якутия).

- Какие коллективы представляли Приморский край на фестивале? С какими номерами они выступали?

- Приморский край представляли заслуженный образцовый коллектив «Плясунья» руководить Юлия Николаевна. Своим вокалом порадовали Александра Жарикова в направлении – народное пение, и Сергей Маслов – эстрадной пение. «Плясунья» исполнила любимые не только в Приморском крае танец «Яблочко», известный на весь мир. Китайские зрители только, услышав музыку, стали сразу же стоя аплодировать, подпевать и поддерживать выступление артистов. Ребята вызвали настоящий фурор среди китайских поклонников, помимо этого они показали и другие народные танцы.

Отдельно можно выделить песню «С Приморья начинается Россия», которую исполнил Сергей Маслов. Александра Жарикова подарила публике «Калинку», «Гуляю я» и многие другие.

- Кто еще кроме артистов представлял Приморский край?

- Помимо творческих коллективов в приморскую делегацию вошли мастера прикладного народного творчества. Это семья Горенко из Приморья, представили свою деревянную расписную посуду, которую они самостоятельно вырезают, а после расписывают. Владимир Бойко удивил всех своими деревянными фигурками, которые можно отнести к творчеству малых народов Приморья. Его продукция ежегодно представлена на ВЭФе. Когда смотришь на его фигурки, по спине пробегает дрожь, они все маленькие, но живые. Также в делегацию вошла Елена Фадеева представившая работы войлоковаляние. Во время фестиваля прошел конкурс мастеров Дальнего Востока, и работы Елены Фадеевой были признаны лучшими в своей категории, и она заняла первое место.

- Давали ли приморские рукодельцы свои мастер-классы, и кто в них в основном принимал участие?

- Конечно, мастер-классы это неотъемлемая часть таких выставок и фестивалей. Каждый специалист успел провести по мастер-классу для всех желающих по своему направлению, участие в них принимали, как гости фестиваля, так и участники из других регионов страны и КНР. У организаторов есть задумка на следующий год сделать международный фестиваль, чтобы участие приняли мастера КНР.

- Как происходил выбор коллективов и мастеров, которые представляли Приморье?

- Приморский край славится своими коллективами в различных направлениях: хореография, вокал, театральное искусство. У нас край богат, только коллективов со званием «заслуженный коллектив Приморского края» на данный момент 240 на Приморье. Коллективы выступают на многих международных и российских конкурсах, где не раз занимали первые места и становились лауреатами. Выбор у нас всегда есть, поэтому Приморский краевой центр народной культуры старается поощрять коллективы такими интересными поездками. К примеру, на днях Дальнего Востока в Москве в прошлом году у нас выезжал коллектив «Алиса».

В этот раз Приморье представил коллектив «Плясунья». Это один из лучших коллективов региона, который является победителем не только региональных и городских конкурсов, но и фестивалей ДФО. Так, в прошлом году они выиграли фестиваль Дальнего Востока по народным танцам. Солисты также известны не только в Приморье, но и далеко за его пределами.





- Приморские артисты выступали только в Благовещенске и Хэйхэ, или успели по путешествовать с гастролями?

Всего мы проехали более тысяче километров по Амурской области и Китаю. Было дано по два концерта, как в России, так и КНР. Все концерты прошли с аншлагом, люди аплодировали и долго не отпускали артистов. Между населенными пунктами были значительные расстояния, в дороге ребята проводили более трех часов. В Китае концерты также прошли с аншлагом, в первом городе концертный зал был на 1200 мест, второй на тысячу. Овации не стихали ни в одном из залов. Благодарная публика была с двух сторон Амура. После выступлений в Китае к нашим артистам выстраивались целые очереди, чтобы сфотографироваться.

Добавлю, что каждый раз перед выступлениями мы включали презентационный ролик, который был снят к 80-летию Приморья в прошлом году и транслировался во время Восточного экономического форума. Уверен, что у многих людей появилось желание посетить Владивосток после просмотра видеоролика, потому что в нем рассказывается о всех красотах и достопримечательностях Приморья.

- Какие направления декоративного творчества могли бы назвать визитной карточкой?

- По войлоковалянию у нас очень сильные мастера, они занимали призовые места не только в ДФО, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Семья Горенко это еще одна визитная карточка у них семейный бизнес они сами посуду режут и расписывают ее. Их мы возили на Дни Дальнего Востока в прошлом году в Москву. Они там показывали мастер классы.

- Как Вы поддерживаете связь с мастерами прикладного декоративного искусства?

- В настоящее время мы готовим выставку. Третий год подряд у нас будет проходить экологический фестиваль в ближайшие выходные 13 и 14 июля. На Спортивной набережной Владивостока будут представлены мастера прикладного искусства со всей территории Приморья. Каждый район представит около от 10 мастеров. Во время фестиваля они покажут свои работы. По завершению фестиваля некоторые мастера получат звание – «Мастер народно-прикладного творчества Приморского края».

Иван Крышан