Для опасных отходов в России появится один оператор, который возьмет их на себя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Наиболее вредные и токсичные отходы, а именно отходы, которым присвоены I и II классы опасности, отдадут одному, федеральному оператору. Как правило, это будут промышленные отходы. Сенаторы на заседании Комитета Совета Федерации одобрили такой подход.

Инициатива исходит от Минприроды: ведомство собирается реализовывать федеральный проект и создавать инфраструктуру, необходимую для безопасного обращения с отходами первого и второго классов. Для работы с таким мусором частично задействуют мощности, на которых уничтожали химическое оружие.

Избранным федеральным оператором стал Росатом, другими операторами — те компании и ИП, у которых есть лицензия на деятельность такого рода. Также будет создана схема обращения с вышеупомянутыми категориями отходов и их потоками. Схему передадут предприятиям – источником вредоносного мусора.

Законопроект в первом чтении принят, высказано предложение поддерживать его и дальше, приняв без промедлений.

Анастасия Туркова