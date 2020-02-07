Росавтодор: перегруженные фуры наносят колоссальный ущерб дорогам

Федеральные и региональные трассы несут невероятные убытки от перегруженных фур, которые курсируют по российским дорогам. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные Росавтодора.

Результаты статистики ведомства привела газета «Известия». Так, согласно исследованиям, только за 10 месяцев 2019 года произошло более миллиона различных нарушений, связанных с пренебрежением массой и габаритами транспортных средств. Это – примерно 18% от всех большегрузов, которые проходят соответствующий контроль.

Отметим, что при этом владельцам такого транспорта грозят штрафы за перевес – до 500 тысяч рублей. Отдельные эксперты говорят, что платить должны при этом не только фирмы-перевозчики, но и владельцы грузов.

Напомним, что такая проблема существует и в Приморье. Недавно ИА DEITA.RU писала о том, что в Большом Камне люди задыхаются от пыли, которая витает в воздухе из-за разбитых большегрузами дорог. По словам местных жителей, она оседает на машинах, оконных стеклах, и скрипит на зубах. Фуры ходят по городским дорогам днем и ночью, зачастую мешая спать и нормально передвигаться по проезжей части.