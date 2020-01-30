telegr wh call

Новости

«Полное загрязнение – вопрос времени»: ученые ДВО РАН обсудили экологию Приморья

30 Январь 2020, 16:00

Росавтодор продлил полномочия УВО Минтранса России

30 Январь 2020, 15:56

Коронавирус ищут, но не находят в Приморье

30 Январь 2020, 15:40

Интернет-магазины грозят остановкой распродаж из-за законопроекта КПРФ

30 Январь 2020, 15:20

Грузовой автомобиль протаранил малолитражку в Приморье

30 Январь 2020, 15:00

Китайские студенты приморских вузов будут отдыхать до 1 марта

30 Январь 2020, 14:40

Операторы «большой четверки» развивают мобильные сети

30 Январь 2020, 14:22

Порты Приморья усилили контроль из-за коронавируса

30 Январь 2020, 14:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Росавтодор продлил полномочия УВО Минтранса России

минтранс УВО

ФГУП «УВО Минтранса России» вновь имеет аккредитацию Федерального дорожного агентства в качестве аттестующей организации. Действие свидетельства об аккредитации ведомственной охране Минтранса России продлено на 3 года, сообщили DEITA.RU в  Приморском филиале УВО Минтранса России.

Это сделано для аттестации сотрудников транспортной безопасности и осуществления проверки действующих или принимаемых на работу сотрудников, а также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц.

минтранс

«Безопасность на транспорте - защита от актов незаконного вмешательства - тема особая и актуальная для всех. Это не просто требование Федерального закона, но и жизненно важная необходимость. Мы выполняем все требования агентства в отношении проверок и соблюдения правил аттестации сил ОТБ», - рассказал директор Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виталий Пехота.

минтранс УВО

Напомним, что для соблюдения требований к антитеррористической защищённости объектов — субъекты транспортной инфраструктуры не допускают к работам лиц без необходимой подготовки и аттестации. Именно эти факторы являются обязательным условием допуска работников ПТБ к выполнению договорных обязательств.

С 2017 года по настоящее время ведомственной охраной Минтранса России аттестовано более 3700 работников транспортной безопасности, которые в настоящее время круглосуточно защищают от актов незаконного вмешательства подведомственные Росавтодору мосты, путепроводы и тоннели.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Коронавирус ищут, но не находят в Приморье

Грузовой автомобиль протаранил малолитражку в Приморье

Операторы «большой четверки» развивают мобильные сети

Популярное

Крупной стройке в Приморье угрожают остановкой работы

Борис Кубай: «Приморье ждут сорокоградусные морозы»

Голикова: Питание в школьных столовых приводит к ожирению

«Таскают с утра»: торговый центр стал «кормушкой» для эвакуаторов
Loading...
Загрузка...
Загрузка...