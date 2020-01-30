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Росавтодор продлил полномочия УВО Минтранса России
ФГУП «УВО Минтранса России» вновь имеет аккредитацию Федерального дорожного агентства в качестве аттестующей организации. Действие свидетельства об аккредитации ведомственной охране Минтранса России продлено на 3 года, сообщили DEITA.RU в Приморском филиале УВО Минтранса России.
Это сделано для аттестации сотрудников транспортной безопасности и осуществления проверки действующих или принимаемых на работу сотрудников, а также обработки персональных данных отдельных категорий указанных лиц.
«Безопасность на транспорте - защита от актов незаконного вмешательства - тема особая и актуальная для всех. Это не просто требование Федерального закона, но и жизненно важная необходимость. Мы выполняем все требования агентства в отношении проверок и соблюдения правил аттестации сил ОТБ», - рассказал директор Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виталий Пехота.
Напомним, что для соблюдения требований к антитеррористической защищённости объектов — субъекты транспортной инфраструктуры не допускают к работам лиц без необходимой подготовки и аттестации. Именно эти факторы являются обязательным условием допуска работников ПТБ к выполнению договорных обязательств.
С 2017 года по настоящее время ведомственной охраной Минтранса России аттестовано более 3700 работников транспортной безопасности, которые в настоящее время круглосуточно защищают от актов незаконного вмешательства подведомственные Росавтодору мосты, путепроводы и тоннели.
Дмитрий Санников