Росгидромет предлагает мониторить на федеральном уровне не 260, а 20 загрязняющих веществ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как говорит глава Росгидромета Максим Яковенко, по распоряжению правительства в данный момент отслеживается двести шестьдесят опасных для экологии и здоровья человека веществ. Но в мире распространение получает иная практика: выделяются для мониторинга самые опасные из веществ, количество измерений сокращают, часть их передают с федерального уровня на региональные и муниципальные. В Европе, как передает Яковенко, таких измеряемых показателей шестнадцать – отслеживаются самые опасные для людей, животных и растений вещества.

Анастасия Туркова