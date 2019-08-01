С каждым годом в России будет гореть все больше лесных территорий, сообщает DEITA.RU.



На территории Сибири уже долгое время полыхают лесные пожары. Однако специалисты утверждают: это еще только начало. Как отметил глава Росгидромета Максим Яковенко, с каждым годом ситуация будет только ухудшаться.

Как пишет «Ура.ру», с каждым годом пожары будут все страшнее. Дело в том, что глобальное потепление в первую очередь отразится именно на территориях севера: придут волны тепла, а также иссушится почва. И такое влияние уже заметно: в среднем в Сибири температура уже превышает норму на 8-10 градусов, и все тенденции говорят том, что потепление продолжится.

Глава Росгидромета подчеркнул, что готовиться к этим климатическим изменениям надо уже сейчас. В первую очередь, заботиться о пожарной безопасности.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Речь шла о пожарах в Сибири, и Трамп предложил свою помощь.

Елена Миронова