Росгвардеец-сутенер избежал уголовной ответственности

Пойманный на организации борделя в Забайкалье боец Росгвардии отделался штрафом вместо лишения свободы, сообщает ИА DEITA.RU.

Прапорщик Росгвардии действовал не в одиночку – «дело» он налаживал вместе с сообщницей, с которой и угодил на скамью подсудимых. Свою деятельность они вели в Чите и в районе, пишет Pasmi.ru.

Сообщники организовали группу для занятия проституцией, открыли притон и вдобавок ввели услугу оказания интим-услуг на дому. Нелегальный бизнес, как выяснил Следственный комитет, действовал всего пять месяцев прошлого года.

По статье для сутенеров росгвардейцу и его подельнице светило до пяти лет лишения свободы. Правда, они признали вину, а затем попросили не делать их головниками. Причина неизвестна, но городской гарнизонный военный суд не стал отказывать парочке, ограничившись штрафами (ему – 150 тысяч рублей, ей – на 50 тысяч меньше), и уголовное дело закрыл. Правда, боец уволен со службы.