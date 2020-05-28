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Росгвардеец-сутенер избежал уголовной ответственности
Боец отделался увольнением и штрафом
Пойманный на организации борделя в Забайкалье боец Росгвардии отделался штрафом вместо лишения свободы, сообщает ИА DEITA.RU.
Прапорщик Росгвардии действовал не в одиночку – «дело» он налаживал вместе с сообщницей, с которой и угодил на скамью подсудимых. Свою деятельность они вели в Чите и в районе, пишет Pasmi.ru.
Сообщники организовали группу для занятия проституцией, открыли притон и вдобавок ввели услугу оказания интим-услуг на дому. Нелегальный бизнес, как выяснил Следственный комитет, действовал всего пять месяцев прошлого года.
По статье для сутенеров росгвардейцу и его подельнице светило до пяти лет лишения свободы. Правда, они признали вину, а затем попросили не делать их головниками. Причина неизвестна, но городской гарнизонный военный суд не стал отказывать парочке, ограничившись штрафами (ему – 150 тысяч рублей, ей – на 50 тысяч меньше), и уголовное дело закрыл. Правда, боец уволен со службы.