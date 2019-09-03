В снаряжение росгвардейцев будет добавлен новый элемент, сообщает DEITA.RU. Сегодня руководители службы решает вопрос о том, чтобы ввести в снаряжение сотрудников специальные видеорегистратора.

По словам руководителя Росгвардии Виктора Золотова, данный вид электронной техники необходим росгвардейцам, чтобы снимать все то, что происходит во время несения службы.

Отмечается, что видеокамеры могут понадобиться не только на мероприятиях с большим количеством людей для фиксации обстановки, но также и при выезде сотрудников на объект по вызову.

Как пишет ТАСС, данное новшество требует серьезной проработки. Много вопросов не только финансового характера, ведь видеокамеры — дорогое оборудование, но и правового.

Напомним, в ближайшем будущем росгвардейцев обяжут представляться и даже выдадут им специальные знаки с указанием звания, фамилии и имени сотрудника.

Екатерина Брязгунова