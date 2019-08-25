Государственная Дума рассмотрит законопроект об обязанности росгвардейцев представляться по требованию граждан, сообщает DEITA.RU.

Бывший омбудсмен Владимир Лукин внес в Думу законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах.

Сейчас федеральный закон «О войсках национальной гвардии» не обязывает бойцов предъявлять удостоверение, а также называть свои фамилию, должность и звание.

Новый законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер. Такое правило уже обязательно для полицейских, но не распространяется на росгвардейцев.

Ранее стало известно о том, что стражам порядка солидно увеличили величину надбавки.

Дмитрий Санников