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19 Август 2019, 19:45

Росгвардии разрешили стрелять

росгвардия

Власти России наделили Росгвардию обязанностью учить россиян обращаться с оружием. Об этом сообщает DEITA.RU.  

Согласно постановлению правительства от двадцать пятого октября, служебно-боевая стрельба официально вошла в список служебно-прикладного спорта. Ответственность за развитее спортивной артподготовки в стране закреплена за войсками нацгвардии.

В этом же документе сказано, что с сегодняшнего дня Министерство обороны РФ будет руководить развитием армейского рукопашного боя, гребно-парусного многоборья, стрельбы из оружия штатного или служебного назначения, а также гребли на шлюпках. Единоборствами в целом теперь занимается Министерство юстиций. За МЧС закрепили пожарно-прикладные спортивные секции, специализированный спасательный спорт и многоборье. ФСБ будет ответственна за спортивные перестрелки на точность и дальность из боевого стрелкового оружия и двоеборье, ФСО - за кинологическое многоборье и специализированные единоборства. За биатлон и собаководство будет отвечать ФСКН.

Екатерина Цой

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