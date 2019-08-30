У блюстителей порядка появятся личные гаджеты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о том, что уже в скором времени всех бойцов силового ведомства оснастят видеорегистраторами.

По его словам, нововведение позволит фиксировать обстановку на массовых мероприятиях и спецоперациях.

Также Золотов отметил, что в Росгвардии уже давно назрела такая. Однако, по его мнению, к этому вопросу нужно подойти весьма серьезно и взвешенно. В частности, эти новшества должны быть тщательно проработаны в финансово-экономическом и правовом планах.

Дмитрий Шевченко