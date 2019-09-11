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Росгвардия хочет засекретиться
11 Сентябрь 2019, 09:45
Силовики готовят новые ограничения, сообщает DEITA.RU.
На этот раз запрет может коснуться средств массовой информации. Возможно, уже в скором времени газетам и новостным сайтам запретят раскрывать личную информацию бойцов Росгвардии.
С целью защиты своих сотрудников от разглашения подробностей информации о себе силовое ведомство обратилось в Совет по правам человека при президенте России.
Речь идёт о знаниях, чинах, именах и фамилиях росгвардейцев, работающих в ведомстве. Одновременно с этим, представители структуры на своём рабочем совещании указали СМИ на то, что они также должны бороться с проявлениями экстремизма.
Дополнительно сообщается, что соответствующее предложение Росгвардии будет подробным образом рассмотрено в Госдуме и Совете Федерации.
Дмитрий Шевченко
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