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Росгвардия хочет засекретиться

11 Сентябрь 2019, 09:45

Росгвардия

Силовики готовят новые ограничения, сообщает DEITA.RU.

На этот раз запрет может коснуться средств массовой информации. Возможно, уже в скором времени газетам и новостным сайтам запретят раскрывать личную информацию бойцов Росгвардии.

С целью защиты своих сотрудников от разглашения подробностей информации о себе силовое ведомство обратилось в Совет по правам человека при президенте России.

Речь идёт о знаниях, чинах, именах и фамилиях росгвардейцев, работающих в ведомстве. Одновременно с этим, представители структуры на своём рабочем совещании указали СМИ на то, что они также должны бороться с проявлениями экстремизма.

Дополнительно сообщается, что соответствующее предложение Росгвардии будет подробным образом рассмотрено в Госдуме и Совете Федерации. 

Дмитрий Шевченко

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