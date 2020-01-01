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Росгвардия рассказала о тревожной ночи
Приморские бойцы Росгвардии в последнюю ночь года выехали по тревожному сигналу 60 раз, сообщает DEITA.RU.
Как пояснили в самом ведомстве, никаких значимых происшествий за этот промежуток времени не случилось. Однако, росгвардейцы были бдительны. 45 нарядов патрулировали улицы городов и поселков.
Тревога сработала за новогоднюю ночь 60 раз. В полиции оказалось шесть человек, четверо из них привлечены к административной ответственности.
Так, наказание получат два дебошира, поломавших мебель в гостинице Партизанска. В полицию отправился хулиган из Фокино и гражданин, который пытался вынести товар из магазина в Находке на сумму в две тысячи рублей.
В целом, как подчеркивает представитель ведомства, ночь была спокойной и без серьезных происшествий.
Александра Маслова