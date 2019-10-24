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Росгвардия расскажет правду: работникам придется сделать одну вещь

Росгвардия

Желающих стать росгвардейцами могут начать проверять на полиграфу. Авторами инициативы  стали депутаты Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно проекту, все сотрудники, а так же соискатели любой должности в Росгвардии должны будут пройти «детектор лжи» и представить сведения, которые «необходимы для собственной безопасности ведомства. Это касается так же военнослужащих.

В том случае, если сотрудник ведомства откажется проходить тест или отвечать на вопросы, его могут уволить, или не принять на службу.

Авторы инициативы подчеркивают, что порядок и сроки прохождения полиграфа будет определять директор ведомства. Кроме того, один из законотворцев – председатель комитета Василий Пискарев подчеркнул, что такие тестирования помогут в профилактике правонарушений, в том числе коррупционных. Более того, по замыслу инициаторов, полиграф поможет «отсеять» несоответствующих своими моральными и деловыми качествами кандидатов на раннем этапе.

Напомним, что недавно представители ведомства поддержали законопроект, согласно которому бойцы Росгвардии будут обязаны представляться. Так, сотрудники ведомства даже при задержании должны будут назвать свои имя, фамилию, звания и предъявить удостоверяющий их полномочия документ. Исключение составит задержание особо опасных преступников.

Александра Маслова

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