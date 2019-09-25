Росгвардия согласилась остаться без главной привилегии

Представители Росгвардии поддержали проект закона, который сводится к тому, что бойцов службы обяжут представляться, сообщает DEITA.RU.

Согласно законопроекту, росгвардейцы по требованию граждан будут обязаны назвать не только свою звание, но фамилию и имя. Кроме того, они будут вынуждены представить на обозрение даже тех, кого задерживают, документ, удостоверяющий их служебные полномочия.

Отмечается, что в случае спецоперации или задержания особо опасных преступников можно обойтись и без подобных формальностей.

Как пишет РГ, в документе особой строкой пропишут ситуации, когда росгвардейцы обязаны представиться. Например, при проверке документов на улицах города или при вызове на конкретный адрес, допустим, граждане пожаловались на шумных соседей.

На сегодняшний день проект закона находится в стадии обсуждения. Его предстоит еще детально проработать.

Екатерина Брязгунова