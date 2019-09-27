telegr wh call

Новости

Кафе и рестораны останутся без надзора

27 Сентябрь 2019, 19:30

Росгвардия угрожает горожанам

27 Сентябрь 2019, 19:15

За продуктами в магазинах усилят контроль

27 Сентябрь 2019, 19:00

Почти 500 квартир получили сироты в Приморье

27 Сентябрь 2019, 18:47

Как разводят на заправках, рассказал автоэксперт

27 Сентябрь 2019, 18:45

ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя

27 Сентябрь 2019, 18:30

Производителей из Приморья научат работать на международных площадках

27 Сентябрь 2019, 18:23

Сотни рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

27 Сентябрь 2019, 18:18

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Росгвардия угрожает горожанам

27 Сентябрь 2019, 19:15

Росгвардия

Полигон Росгвардии для стрельб признали опасным для местных жителей. В Ленинский районный суд Уфы обратились военной прокуратуры уфимского гарнизона с требованием ограничить бойцов Росгвардии в стрельбах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

После проведённых проверок, оказалось, что Росгвардия использует орудия дальней стрельбы. Дальность поражения целей доходит до шести с половиной километров. Все стрельбы были официально задокументированы, как и орудия, из которых производились выстрелы. Однако комиссию смутило то, что в жилых домах, расположенных недалеко от стрельбища явно прослеживались следы от огнестрельных орудий. Данное обстоятельство говорило о вероятной опасности для местных жителей.

Прокуратурой было принято решение ограничить Росгвардию в пользовании на объекте дальнобойным огнестрельным оружием. Суд удовлетворил требования прокуратуры, теперь на стрельбище Республики Башкортостан не разрешается использование оружия с дальностью выстрела пули более полутора километров.

Софья Корф

Читайте также:

Росгвардия согласилась остаться без главной привилегии

Росгвардию лишат главной привилегии

Путин увеличил количество охранников

Популярное

Ушел среди близких: умер известный политический деятель

Раскрыты ловушки для покупателей в супермаркетах

Шашлыки отменяются: в России появится новый запрет

На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья
‡агрузка...
Загрузка...