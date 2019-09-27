Росгвардия угрожает горожанам

Полигон Росгвардии для стрельб признали опасным для местных жителей. В Ленинский районный суд Уфы обратились военной прокуратуры уфимского гарнизона с требованием ограничить бойцов Росгвардии в стрельбах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

После проведённых проверок, оказалось, что Росгвардия использует орудия дальней стрельбы. Дальность поражения целей доходит до шести с половиной километров. Все стрельбы были официально задокументированы, как и орудия, из которых производились выстрелы. Однако комиссию смутило то, что в жилых домах, расположенных недалеко от стрельбища явно прослеживались следы от огнестрельных орудий. Данное обстоятельство говорило о вероятной опасности для местных жителей.

Прокуратурой было принято решение ограничить Росгвардию в пользовании на объекте дальнобойным огнестрельным оружием. Суд удовлетворил требования прокуратуры, теперь на стрельбище Республики Башкортостан не разрешается использование оружия с дальностью выстрела пули более полутора километров.

Софья Корф