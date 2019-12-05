Росгвардия закупает препарат, вызывающий бесплодие у мужчин

Препарат с токсичным веществом массово закупался российскими силовыми структурами, сообщает DEITA.RU.

Министерство внутренних дел России, ФСБ, Министерство обороны и Росгвардия за трёхлетний период закупили более ста десяти тысяч упаковок противовирусного лекарства «Кагоцел», как отмечает «Лента.ру» по итогам исследования издания Daily Storm. При этом Росгвардия закупила большую часть препарата – более пятидесяти тысяч упаковок за период с 2017 по 2019 год. На лекарство было потрачено порядка тринадцати миллионов рублей.

Отмечается, что препарат имеет в составе сополимер госсипола. Именно он является основным действующим веществом препарата. Сам госсипол негативно сказывается на выработке сперматозоидов, подавляя функционал мужских половых желез. Госсипол участвовал в испытаниях как оральный контрацептив для мужчин. В процессе испытаний была обнаружена высокая токсичность госсипола, кроме того у 20% процентов испытуемых было отмечено появление необратимого бесплодия.

Стоит отметить, что споры о полезных и вредных свойствах популярного противовирусного вещества ведутся на протяжении нескольких лет. Разработчики лекарства утверждают, что им удалось обезопасить препарат, однако дополнительные детальные анализы, гарантирующие безопасность лекарства в соответствии с положениями Министерства здравоохранения России, не проводились.

Софья Корф