При поддержке Росгвардии в России внедряется специальная система, которая позволит защитить автомобили от угона, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель ведомства Виктор Золотов.

Новая система АВО полностью защитит транспортные средства граждан. Она будет следить за тем, где в данный момент находится автомобиль.

По словам Золотова, систему можно будет выключать, а также включать дистанционно. Кроме того, АВО позволит самостоятельно выбирать режим охраны. Сегодня уже трудятся более пятисот центров по всей стране, которые охраняются свыше 3500 автомобилей.

АВО создавалось российскими производителями при содействии специалистов НИЦ «Охрана».

Ранее прошла информация о том, что росгвердейцев обязали представляться.

Екатерина Брязгунова