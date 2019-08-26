Законопроект уже направлен в Госдуму, сообщает DEITA.RU.



Депутаты внесли в Госдуму ряд поправок в Федеральный закон «О полиции». Предлагается обязать всех сотрудников Росгвардии представляться гражданам.

Как сообщается на сайте Госдумы, поправки предполагают обязать всех сотрудников Росгвардии, которые обеспечивают общественное спокойствие, носить на форменной одежде жетоны с идентификационным номером. При этом не допускается частичное или полное сокрытие номера.

Как считают авторы инициативы, открытая информация о личности силовиков поможет защитить людей от беспредела. «Возможность идентификации будет способствовать пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности, дисциплинировать и предупреждать некорректное поведение».

Кроме того, депутаты предлагают обязать сотрудников Росгвардии также представляться при обращении к гражданам. Отметим, да этого закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывал сотрудников представляться и показывать идентификационный номер.

Елена Миронова