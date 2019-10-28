Росгвардию могут лишить главной привилегии

Сотрудников Росгвардии могут обязать представляться и предъявлять удостоверение при обращении к гражданам. Об этом сообщает DEITA.RU.

По мнению члена «антикоррупционного» комитета Госдумы Виктора Золотова, прежде чем лишать рогвардейцев анонимности власти должны серьезно проработать над вопросом гарантии безопасности военнослужащим и их близким, а также сохранения секретности различных операций нацвойск. Золотов отметил, что у законодателей нет права на ошибку при лишении Росгвардии главной привилегии т.к. одной из основной задач сотрудников ведомства является обеспечение антитеррористической защищенности населения.

При этом депутат подчеркнул, что указанный законопроект обязательно вступит в силу при условии нахождения компромисса между гражданскими и служебными интересами.

Также Золотов прокомментировал инициативу Госдумы о наделении сотрудников Росгвардии видеорегистратами, чтобы избежать случаев превышения полномочий по отношению к гражданам и наоборот - дать служащим в нацвойсках своеобразную защиту от клеветы. Как известно, примеры обоих сценариев развития событий довольно часто становятся темой для обсуждения в сети.

По мнению представителя «антикоррупционного» комитета Госдумы, внедрение видеорегистраторов в качестве обязательного рабочего инструмента для росгвардейцев имеет смысл не только с точки зрения поддержания дисциплины.

«Появление видеорегистраторов существенно упростит работу сотрудников ведомства на различных массовых мероприятиях, а также во время выполнения специальных боевых задач в местах скопления людей», - передает слова Виктора Золотова «Парламентская газета».

Екатерина Цой