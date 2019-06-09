При проверке популярных заведений фастфуда, Роскачество обнаружило в некоторых бургерах следы антибиотиков, сообщает DEITA.RU.

Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Роскачества Максим Протасов. По словам руководителя организации, проверялись известные международные и российские сети быстрого питания. Конкретных названий руководитель Роскачества не привел, намекнув лишь, что сети пользуются большой популярностью у молодежи.

Эксперты Роскачества провели исследования продуктов на содержание антибиотиков в мясе и анализировали соотношение углеводов и жиров в продукте и его пищевую ценность.

Первые же результаты исследований показали, что в ряде продуктов содержатся следы антибиотиков. При этом есть и хорошая новость: в хлебе булочек неполезных веществ эксперты не обнаружили. Как пообещал Максим Протасов, официальными итогами исследования бургеров Роскачество поделится с потребителями в ближайшее время.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что в России проверили качество шашлыка в маринаде. Специалисты нашли много нарушений и не рекомендовали к покупке ни один из них. Например, в мясе нашли фекалии и кишечную палочку.



Дмитрий Санников