Роскачество оценило сайты по продаже авиабилетов

Лишь один из сорока сайтов по онлайн-продаже авиабилетов признан опасным в России, сообщает DEITA.RU.

Так, Роскачество проверило около 40 подобных сайтов в стране и признало, что 75% из них заслуживают высшей оценки работы. И лишь один является подозрительным.

«Исследование показало, что 30 из 40 сайтов получили 5 баллов за свою работу. Они безопасны и им можно доверять», - обозначили специалисты «Роскачества».

Три сайта заслужили 4,5 балла, а шесть – четыре. Это означает, что они работают исправно, но имеют небольшие недочеты.

Лишь один сайт заработал «ноль» и рекомендацию не пользоваться его услугами. В Роскачестве пояснили, что у него нет нужных сертификатов безопасности и не защищен протокол HTTP.

Напомним, ранее президент распорядился о льготах на воздушные перелеты для детей-инвалидов Дальнего Востока. Кроме того, не так давно «Аэрофлот» возобновил льготную политику для пенсионеров и лиц, не достигших 23-летнего возраста. Такие преференции коснутся тех, кто летает по маршрутам из дальневосточных городов в Москву.

Александра Маслова