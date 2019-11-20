telegr wh call

Новости

Задержаны молодожены, стрелявшие возле ЗАГСа

20 Ноябрь 2019, 18:00

«Смех и грех» - маленькие машины кружат в ледяной ловушке

20 Ноябрь 2019, 17:40

Грипп идет на регион

20 Ноябрь 2019, 17:20

Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол

20 Ноябрь 2019, 17:05

Ветеранам ответили на актуальные вопросы

20 Ноябрь 2019, 17:02

Ночных дебоширов могут наказать штрафом

20 Ноябрь 2019, 17:00

Доверительная беседа об экстремизме и наркотиках прошла в школе Артема

20 Ноябрь 2019, 16:59

В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД

20 Ноябрь 2019, 16:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Роскачество оценило сайты по продаже авиабилетов

сайт

Лишь один из сорока сайтов по онлайн-продаже авиабилетов признан опасным в России, сообщает DEITA.RU.

Так, Роскачество проверило около 40 подобных сайтов в стране и признало, что 75% из них заслуживают высшей оценки работы. И лишь один является подозрительным.

«Исследование показало, что 30 из 40 сайтов получили 5 баллов за свою работу. Они безопасны и им можно доверять», - обозначили специалисты «Роскачества».

Три сайта заслужили 4,5 балла, а шесть – четыре. Это означает, что они работают исправно, но имеют небольшие недочеты.

Лишь один сайт заработал «ноль» и рекомендацию не пользоваться его услугами. В Роскачестве пояснили, что у него нет нужных сертификатов безопасности и не защищен протокол HTTP.

Напомним, ранее президент распорядился о льготах на воздушные перелеты для детей-инвалидов Дальнего Востока. Кроме того, не так давно «Аэрофлот» возобновил льготную политику для пенсионеров и лиц, не достигших 23-летнего возраста. Такие преференции коснутся тех, кто летает по маршрутам из дальневосточных городов в Москву.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Медведев меняет стоимость авиабилетов

Хозяин толстого кота предложил решение большой авиакомпании

Всего одному авиамаршруту из Владивостока дали субсидию

Популярное

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

Губернатор устроил разнос главам районов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...