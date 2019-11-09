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Роскачество опубликовало рейтинг лучших смартфонов
Первое место ожидаемо занял флагман от Apple, сообщает
DEITA.RU.
Роскачество опубликовало обновленный рейтинг смартфонов. Первое место отдали новинке от Apple - iPhone 11 Pro Max. Эта модель обладает отличной камерой, кроме того, эксперты оценили и обновленную фронтальную камеру и скорость автофокусировки.
Всего в топ-3 по качеству камеры оказались еще iPhone 11 Pro и iPhone 11 – все из нового поколения Apple.
Далее по списку оказался Xiaomi Mi 9T Pro. Несмотря на то, что гаджет получил три камеры, качество снимков оставляет желать лучшего. Эксперты отметили, что зачастую кадры выглядят смазанными и неестественными.
Елена Миронова