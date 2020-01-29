Новости
Роскачество предупредило россиян о мошенниках
29 Январь 2020, 05:45
Рост цен и новые законы: с 1 февраля жизнь россиян изменится
29 Январь 2020, 05:00
Петербург будет брать деньги с туристов за въезд
29 Январь 2020, 04:15
ГИБДД не отменяет штрафы, ошибочно выписанные камерами
29 Январь 2020, 03:30
Водителям-новичкам сказали, как сохранить деньги на химчистке
29 Январь 2020, 02:30
Москвичей проверяют на наличие коронавируса
29 Январь 2020, 01:15
Коронавирус может создать дефицит автомобилей
29 Январь 2020, 00:30
«Коронавирус открыли еще в 2017 году для оружия»: появилась новая версия происхождения эпидемии
28 Январь 2020, 23:45
Роскачество предупредило россиян о мошенниках
Россияне все чаще становятся
жертвами мошенников в Сети, сообщает DEITA.RU.
Специалисты Роскачества рассказали об основных правилах безопасности в интернете и о том, как уберечь свои деньги. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Главная рекомендация – скептически относиться к любым заманчивым предложениям. Самые популярные способы выманить данные карты, чтобы потом списать деньги, – ролики и статьи, которые обещают помочь с получением всех льгот и выплат в один клик.
Также не рекомендуется оставлять любые свои персональные данные на сайтах, которые не защищены: в браузерах рядом с названием будет нарисован открытый замочек. Также у таких сайтов начало адреса выглядит как http, а безопасность могут гарантировать только https.
Елена Миронова