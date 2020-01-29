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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Роскачество предупредило россиян о мошенниках

интернет

Россияне все чаще становятся жертвами мошенников в Сети, сообщает DEITA.RU.

Специалисты Роскачества рассказали об основных правилах безопасности в интернете и о том, как уберечь свои деньги. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Главная рекомендация – скептически относиться к любым заманчивым предложениям. Самые популярные способы выманить данные карты, чтобы потом списать деньги, – ролики и статьи, которые обещают помочь с получением всех льгот и выплат в один клик.

Также не рекомендуется оставлять любые свои персональные данные на сайтах, которые не защищены: в браузерах рядом с названием будет нарисован открытый замочек. Также у таких сайтов начало адреса выглядит как http, а безопасность могут гарантировать только https.

Елена Миронова

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