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Роскачество рассказало, в каких овощах и фруктах могут содержаться опасные токсины

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Специалисты рассказали, как нужно употреблять в пищу такие продукты

В Роскачестве предупредили о наличии токсинов в овощах и фруктах, сообщает ИА DEITA.RU.

Выяснилось, что токсины нужны растениям для того, чтобы они успели созреть и их не поедали насекомые. Количество ядов зависит от способов обработки, части продукта и зрелости, пишут «Невские новости».

Зеленая кожура на картофеле может вызвать отравление и галлюцинации из-за содержания соланина. Поэтому, чтобы не подвергать свое здоровье риску, необходимо срезать «плохие» места. Гниющий же картофель выделяет углекислый газ.

Соланин содержится также в стеблях и листьях помидоров, однако плоды становятся безопасными, когда созревает. Токсины нередко содержатся в грибах, особенно в перезрелых. Также они поглощают тяжелые металлы из земли.

Не рекомендуются к употреблению косточки вишни и абрикоса. При раскусывании фруктов и взаимодействии со слюной образует цианид. Редьку же нельзя есть в больших количествах, из-за содержания гликозида может начаться кружиться голова и болеть печень.

А в семенах яблок содержится синильная кислота, при повреждении же они выделяют цианид.

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