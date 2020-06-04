Новости
Глава Камчатки пригласил Дудя переехать на полуостров
4 Июнь 2020, 08:15
Сильный жрет слабого: дальневосточные авиаперевозчики могут преставиться
4 Июнь 2020, 08:00
Сбербанк делает долларовые вклады менее выгодными
4 Июнь 2020, 07:45
Ливень в четверг заставит многих владивостокцев самоизолироваться
4 Июнь 2020, 07:15
Планировавший «изгнать» Путина шаман помещен в психдиспансер насильно
4 Июнь 2020, 06:15
Роскачество рассказало, в каких овощах и фруктах могут содержаться опасные токсины
4 Июнь 2020, 05:15
Доктор Мясников объяснил, почему в Белоруссии не ввели карантин из-за коронавируса
4 Июнь 2020, 04:15
Отличное моторное масло в «жестянках» нужно покупать именно так
4 Июнь 2020, 03:15
Роскачество рассказало, в каких овощах и фруктах могут содержаться опасные токсины
Специалисты рассказали, как нужно употреблять в пищу такие продукты
В Роскачестве предупредили о наличии токсинов в овощах и фруктах, сообщает ИА DEITA.RU.
Выяснилось, что токсины нужны растениям для того, чтобы они успели созреть и их не поедали насекомые. Количество ядов зависит от способов обработки, части продукта и зрелости, пишут «Невские новости».
Зеленая кожура на картофеле может вызвать отравление и галлюцинации из-за содержания соланина. Поэтому, чтобы не подвергать свое здоровье риску, необходимо срезать «плохие» места. Гниющий же картофель выделяет углекислый газ.
Соланин содержится также в стеблях и листьях помидоров, однако плоды становятся безопасными, когда созревает. Токсины нередко содержатся в грибах, особенно в перезрелых. Также они поглощают тяжелые металлы из земли.
Не рекомендуются к употреблению косточки вишни и абрикоса. При раскусывании фруктов и взаимодействии со слюной образует цианид. Редьку же нельзя есть в больших количествах, из-за содержания гликозида может начаться кружиться голова и болеть печень.
А в семенах яблок содержится синильная кислота, при повреждении же они выделяют цианид.