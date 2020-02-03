Роскачество советует утилизировать просроченные продукты

Роскачество подробно разъяснило потребителям, что такое срок годности и хранения, в чем их различие и почему продукты с истекшим сроком годности необходимо утилизировать, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Дело в том, что у каждой категории продуктов свои сроки, прописанные в СанПинах и техрегламентах. При всем желании изготовитель не мог бы поменять их самостоятельно. На некоторых товарах отмечают оба срока, и необходимо понимать, что они означают.

Срок годности – в этот период товар пригоден к употреблению. После его истечения продукт может стать опасным для здоровья, его стоит просто выкинуть.

Срок хранения – в этот период товар не теряет своих качеств, указанных в нормативных документах. По его истечении продукт можно употреблять, просто он изменит некоторые свои свойства. Например, мед может потемнеть или засахариться, но все еще будет пригодным в пищу.

Эксперты Роскачества категорически не рекомендуют употреблять в пищу продукты с кончившимся сроком годности. К этому сроку в нем могут развестись вредоносные микроорганизмы, например, плесень. И даже если вы убрали плесневое пятно с поверхности, его корни глубоко проникают внутрь, заражая весь продукт. Также неизвестно соблюдался ли при перевозке этих продуктов температурный режим, а условия хранения соблюдаются не всеми торговыми точками.

В связи с этим, эксперты советуют не покупать продукты, срок годности у которых истекает. Также следует внимательно присмотреться к упаковкам, на которых срок годности не читается, смазан или переклеен - это может быть уловкой недобросовестных продавцов.

К быстропортящимся продуктам относятся продукты, которые можно хранить в холодильнике от 3 до 30 суток. Все, что хранится больше месяца, считается продуктами длительного хранения. Есть еще так называемые ультраскоропортящиеся продукты, которые хранятся не более 12 часов. Например, кремовые десерты или готовые салаты с майонезной или сметанной заправкой. Кстати, продукт в открытой таре хранится меньше, даже на полке холодильника.

Также эксперты Роскачества не рекомендуют покупать вино в мягкой упаковке. Как правило, в такой таре содержится вино плохого качества, либо винный продукт, сделанный из дешевых материалов с добавлением красителей, ароматизаторов и даже спирта.