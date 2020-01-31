Роскачество: вино в мягкой упаковке опасно для здоровья

По данным Роскачества, вино в тетрапакетах и другой мягкой упаковке зачастую даже не является вином, а винным напитком из самых дешевых и некачественных материалов, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Эксперты ведомства предупреждают, что в большинстве случаев, купив вино в литровых мягких пакетах, можно нарваться либо на вино очень низкого качества, либо и вовсе винный напиток, который относится к другой категории винодельчества. Так что есть риск зря потратить деньги, не получив удовольствие от покупки, а возможно и заработав проблемы со здоровьем.

В магазинах Европы вино в мягкой упаковке, как правило, ничем не уступает своим собратьям в бутылке. К тому же мягкая упаковка не бьется, легче по весу и удобна в транспортировке. В России же, к сожалению, в тетрапаках продается винная подделка, сделанная из виноградного жмыха, воды, всевозможных ароматизаторов и красителей, способных вызвать аллергические реакции, и даже спирта.

Как отметили эксперты Роскачества, для хороших вин используют виноградный сок, который буквально течет сам из пресса, для вин среднего качества используются сок после легкого прессования винограда, дешевые вина изготавливают из виноградного жмыха, когда остатки винограда буквально выжимают, в результате чего косточки разрушаются, и вино становится горьким на вкус.

При этом эксперты добавили, что сама мягкая упаковка ни в чем не виновата. Единственный ее минус перед стеклянной тарой – вино в ней не дышит.