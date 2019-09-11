Новости партнеров
Роскомнадзор не верит в новый законопроект Госдумы
11 Сентябрь 2019, 12:15
Роскомнадзор неоднозначно отнесся к предложению штрафовать владельцев сайтов за утечку персональных данных россиян за рубеж. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
С одной стороны ведомство приветствует сам факт принятия Госдумой законопроекта, устанавливающего санкции за разглашение информации о гражданах России. По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, восемнадцати миллионный штраф за небезопасное хранение персональных данных - это цивилизованный метод борьбы с утечкой информации за границу, который поможет «проштрафившимся» ресурсам решить проблему и продолжить работу более безопасным способом.
С другой стороны, глава ведомства высказал опасения, что к моменту окончательного принятия поправки депутатов могут изменить новый закон до неузнаваемости.
Екатерина Цой
Читайте также:
Последнее
Новости
Россияне начнут раздавать электронные чаевые
11 Сентябрь 2019, 16:30
Государство дало скидку на авто в кредит
11 Сентябрь 2019, 16:17
Победителей выборов в Уссурийске назвал избирком
11 Сентябрь 2019, 16:13
Кому из приморцев снизят зарплату: профсоюзы назвали цифры
11 Сентябрь 2019, 16:05
Получение СНИЛС упростили
11 Сентябрь 2019, 16:00
Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности
11 Сентябрь 2019, 16:00