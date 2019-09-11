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Роскомнадзор не верит в новый законопроект Госдумы

11 Сентябрь 2019, 12:15

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Роскомнадзор неоднозначно отнесся к предложению штрафовать владельцев сайтов за утечку персональных данных россиян за рубеж. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

С одной стороны ведомство приветствует сам факт принятия Госдумой законопроекта, устанавливающего санкции за разглашение информации о гражданах России. По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, восемнадцати миллионный штраф за небезопасное хранение персональных данных - это цивилизованный метод борьбы с утечкой информации за границу, который поможет «проштрафившимся» ресурсам решить проблему и продолжить работу более безопасным способом.

С другой стороны, глава ведомства высказал опасения, что к моменту окончательного принятия поправки депутатов могут изменить новый закон до неузнаваемости.

Екатерина Цой

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