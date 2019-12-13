Роскомнадзор рассказал, как защитить персональные данные

В пятницу, 13 декабря, руководитель Роскомнадзора по Приморскому краю Эдуард Шутов дал ответы на самые популярные вопросы читателей DEITA.RU в рамках онлайн-конференции. Большая часть вопросов касалась одной из самых животрепещущих тем XXI века - защиты персональных данных в России.

Прежде чем приступить к ответам на вопросы россиян, редакция попросила главу ведомства дать доступное для несведущих в тонкостях юриспруденции определение самому понятию «персональные данные». Оказалось, что, согласно одноименному федеральному закону, ПД - это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Например, его имя и фамилия, адрес проживания, место работы, паспортные данные, сведения о семье и социальном положении гражданина, данные о его образовании, профессии, должности, заработке и т.д. К ПД также относятся и биометрические данные - росте, вес, цвет глаз, запись голоса и прочее.

- Эдуард Юрьевич, а что регулирует сам федеральный закон?

Эдуард Шутов: Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Далее к беседе подключилась читательница Елена из Уссурийска с вопросом: «Что под собой подразумевает понятие обработка персональных данных?».

Э.Ш.: Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие или операцию или их совокупность, совершаемые автоматически с помощью компьютера или же вручную оператором ПД. Грубо говоря, робот или уполномоченный человек собирает, записывает, систематизирует, хранит, уточняет или вносит изменение, извлекает из базы данных, передает органу или физлицу, разумеется, в рамках законных оснований, а также обезличивает, блокирует, удаляет и уничтожает персональные данные граждан.

«Однажды читая договор на обработку персональных данных при оформлении СИМ-карты в переходе, увидела такую строчку: «Разрешаю опубликовать указанную информацию в общедоступных источниках персональных данных». Что это значит?», - спрашивает Алена из Санкт-Петербурга.

Э.Ш.: Общедоступные источники персональных данных - это базы данных, реестры, справочники, адресные книги и т.д., к которым может получить доступ каждый желающий. В эти источники могут быть включены фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных. Они создаются в целях информационного обеспечения. Но здесь важно отметить, что любая персональная информация гражданина может быть размещена в ОИПД только с письменного согласия субъекта персональных данных т.е. самого гражданина.

Александр из Владивостока спросил у руководителя приморского Роскомнадзора, насколько правомерно поступает Управляющая компания, размещая в подъездах жилых домов информацию о жильцах–должниках.

Э.Ш.: Если в объявлении УП указаны только номера квартир должников и суммы задолженности, то в данном случае оснований для принятия мер реагирования нет - размещаемая информация не позволяет однозначно идентифицировать конкретное физическое лицо.

Однако если в списках помимо номеров квартир и сумм задолженностей указаны фамилия, имя и отчество или фамилия и инициалы должников, то после обращения жильцов в адрес управляющей компании будет направлено требование о прекращении неправомерной обработки персональных данных и устранении нарушения.

Кроме того, в случае если сроки привлечения к административной ответственности не истекли (3 месяца с момента обнаружения нарушения) сотрудниками Управления Роскомнадзора по Приморскому краю будет составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд.

«На мой номер телефона поступают звонки от сотрудников коллекторской организации с требованием о погашении задолженности третьего лица (ФИО), при этом свои персональные данные кредитной организации я не предоставлял, кредитный договор с кредитной организацией не заключал, поручителем по кредитному договору не являюсь, согласия на обработку персональных данных не давал. Как прекратить звонки?», - спросил Михаил из Хабаровска.

Э.Ш.: Вам нужно обратиться в территориальный орган Роскомнадзора (Управление Роскомнадзора по Приморскому краю) с обращением. Подробно описать проблему и приложить все имеющиеся доказательства (копию договора о предоставлении услуг сотовой связи, распечатка звонков, переписки и т.п.) При достаточном количестве материалов, подтверждающих проблемный вопрос, в адрес кредитной организации будет направлен запрос о предоставлении письменных пояснений в подтверждении или опровержении Ваших доводов. В случае подтверждения нарушения обработки персональных данных, к данной организации будет применены меры реагирования в виде требования о прекращении неправомерной обработки персональных данных. Как правило, кредитные организации при направлении Управлением запроса, исключают из базы данных номера телефонов.

Кроме того, в случае если сроки привлечения к административной ответственности не истекли (3 месяца с момента обнаружения нарушения) сотрудниками территориального органа Роскомнадзора будет составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд для вынесения решения.

Необходимо отметить, что если ваш вопрос, содержит признаки нарушений правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, то Ваше обращение в этой части будет перенаправлено в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, ранее DEITA.RU анонсировала проведение онлайн-конференции при участии руководителя Роскомнадзора по Приморскому краю Эдуарда Шутова. На повестку дня были поставлены вопросы, касающиеся защиты персональных данных россиян. Эксперты ведомства считают необходимым повышать уровень познания граждан в правовом поле, чтобы сократить количество преступлений, связанных с незаконным распространением и использованием личной информации, которую в большинстве случаев люди сами «отдают в руки» мошенникам по незнанию, в связи с интенсивным вливанием в повседневную жизнь граждан интернета и смартфонов.

Екатерина Цой