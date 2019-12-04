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Роскомнадзор спасет россиян от живодеров

кошка, кот

Группа депутатов давно обсуждает возможность дать Роскомнадзору новые полномочия. В частности, блокировать живодерский контент в сети без суда, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает «Парламентская газета», инициатива обсуждалась довольно давно. 4 декабря Комитет экологии предложил Госдуме принять проект в первом чтении.

«Давно доказано, что эти фото и видео, которые живодеры рассылают, вывешивают на всех ресурсах подряд, часто провоцируют противоправные действия – в лучшем случае, это будет продолжение такой рассылке. Мы за то, чтобы Роскомнадзор блокировал такие материалы сразу на месте, до решения суда», - заявил глава Комитета Владимир Бурматов.

Напомним, всерьез защищать права животных в России взялись после резонансного дела «хабаровских живодерок» - двух на тот момент несовершеннолетних жительниц краевой столицы, которые выкладывали в сеть фото и видео истязания животных. Дело получило огромный общественный резонанс, после чего следить за безопасностью четвероногих друзей законы стали лучше.

 

Александра Маслова 

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