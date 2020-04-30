Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков http://персональныеданные.дети/, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных.

На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто в виде интересной и познавательной информации. Все материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых сотрудникам Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной работы.

Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими персональными данными, будут персонажи сайта Вася, Галя, а также Хакер и Агент.