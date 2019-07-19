За частичную фильтрацию поисковых результатов Google был оштрафован на 700 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Роскомнадзор обнаружил: поиск сохраняет больше, чем треть ссылок, которые содержатся в едином реестре запрещенной информации. Между тем, компания должна скрыть ссылки на ресурсы с запрещенной в России информацией, тем более, что доступ к ним на территории РФ ограничен.

Однако в конце мая специалисты надзорного ведомства установили, что это происходит не всегда, что является нарушением закона "Об информации...". Google делал это не всегда, и в конце мая Роскомнадзор обнаружил несоответствие.

Все формальности для оформления штрафа ведомство обещает оформить к концу июля.

Анастасия Туркова