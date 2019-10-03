Росконтроль нашел опасный продукт на рынке

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еда, шашлык, курица, шампур

Специалисты нашли в куриных крылышках содержание недопустимых элементов, сообщает DEITA.RU со ссылкой наРИА «ФАН».

Эксперты Росконтроля провели контрольную закупку куриных крылышек. На проверку взяли мясо от 7 брендов: «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори», «Куриное царство».

В итоге, по данным анализа, к употреблению рекомендовали только мясо от одного производителя – «Первая свежесть». Во всех других образцах обнаружили следы антибиотика или следы мезофильной микрофлоры.

Елена Миронова 

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