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Росконтроль нашел опасный продукт на рынке
3 Октябрь 2019, 05:45
Специалисты нашли в куриных крылышках содержание
недопустимых элементов, сообщает DEITA.RU со ссылкой наРИА «ФАН».
Эксперты Росконтроля провели контрольную закупку куриных крылышек. На проверку взяли мясо от 7 брендов: «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори», «Куриное царство».
В итоге, по данным анализа, к употреблению рекомендовали только мясо от одного производителя – «Первая свежесть». Во всех других образцах обнаружили следы антибиотика или следы мезофильной микрофлоры.
Елена Миронова
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