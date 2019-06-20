Эксперты проверили несколько видов пломбира, который продается на российском рынке, сообщает DEITA.RU.



Специалисты Росконтроля проверили несколько образцов пломбира от ряда популярных российских марок. Результаты исследования впечатляют: ни одно мороженое не соответствует информации на этикетке.

Всего Росконтроль проверил 7 марок. Из них ни одна не сообщила покупателям правду на этикетке. Речь идет о шоколадной глазури. Так, у всех марок напечатана информация о том, что это мороженое в шоколадной глазури, но по факту это не так. Лишь у двух марок на обратной стороне есть информация о составе глазури («Чистая линия» и «Снежное лакомство»). У ««Вологодского пломбира» и «Коровки из Кореновки» какао-масла в составе глазури меньше всего.

Среди проверенных пломбиров один оказался опасным для здоровья. В образцах мороженого от «Вологодский пломбир» обнаружили кишечную палочку. Производитель пообещал изъять партию из продажи.

Ранее сообщалось о том, что готовый шашлык может быть опасным для здоровья.

Елена Миронова