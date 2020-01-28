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6 Декабрь 2019, 18:15

Росконтроль сказал, какие макароны не стоит покупать

макароны

Две популярные марки не соответствуют нормам, сообщает DEITA.RU.

Специалисты Росконтроля провели проверку спагетти из твердых сортов пшеницы, которые пользуются популярностью у россиян. Об этом сообщают «Невские новости».

Эксперты изучали составы макарон пяти марок: «Маркет Перекресток», «Роллтон», Makfa, «Шебекинские», Federici, Barilla, La Molisana. У покупке не рекомендуют спагетти от «Роллтона» и La Molisana.

Проверка выявила наличие в составе макарон от этих производителей большого процента муки из мягкой пшеницы. Больше всего ее у продукции второй фирмы – 28%.

Также эксперты обнаружили в продукции этих двух торговых марок пестицидов. Однако их количество не опасно для здоровья.

Елена Миронова

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