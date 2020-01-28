Новости
Когда будет готова вакцина от коронавируса, сказали ученые
28 Январь 2020, 05:45
Милонов высказался насчет коронавируса
28 Январь 2020, 05:00
Росконтроль сказал, какие макароны не стоит покупать
28 Январь 2020, 04:15
Водителям напомнили о новом запрете для ГИБДД
28 Январь 2020, 03:30
Как не лишиться прав за пьяное вождение, раскрыли в Сети
28 Январь 2020, 02:30
О способах обмана в супермаркетах рассказали россиянам
28 Январь 2020, 01:15
Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
28 Январь 2020, 00:30
Выходить на работу и в школы запретили в Шанхае
27 Январь 2020, 23:45
Росконтроль сказал, какие макароны не стоит покупать
Две популярные марки не
соответствуют нормам, сообщает DEITA.RU.
Специалисты Росконтроля провели проверку спагетти из твердых сортов пшеницы, которые пользуются популярностью у россиян. Об этом сообщают «Невские новости».
Эксперты изучали составы макарон пяти марок: «Маркет Перекресток», «Роллтон», Makfa, «Шебекинские», Federici, Barilla, La Molisana. У покупке не рекомендуют спагетти от «Роллтона» и La Molisana.
Проверка выявила наличие в составе макарон от этих производителей большого процента муки из мягкой пшеницы. Больше всего ее у продукции второй фирмы – 28%.
Также эксперты обнаружили в продукции этих двух торговых марок пестицидов. Однако их количество не опасно для здоровья.
Елена Миронова