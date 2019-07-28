Четверть россиян не может оплатить услуги ЖКХ, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли социологи холдинга «Ромир» в результате исследований.

Так, 23 процента опрошенных граждан убеждены, что оплата коммунальных услуг для них — роскошь. При этом тремя годами ранее на подобный вопрос отвечали, что платить по счетам не чем, только 12 процентов.

27 процентов респондентов в 2019 году, против 33 процентов в 2016-м, убеждены, что власти должны приложить максимум усилий для того, чтобы снизить тарифы ЖКХ.

42 процента граждан в этом году и 49 процентов тремя годами ранее заявляли, что тарифы ЖКХ в России очень высоки.

Ранее прошла информация о том, что 75 процентов работающих россиян не могут прожить на заработную плату.

Екатерина Брязгунова