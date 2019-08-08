Для скандально известного дальневосточного космодрома «Восточный» предложили создать подрядчика, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на пояснительную записку с портала проектов нормативных правовых актов.

«Роскосмос» внес предложение: пусть космодром достроит и реконструирует подрядная отраслевая организация ведомства, которая специализируется на этом. Созданная организация должна быть единственным исполнителем всех ведущихся работ.

Как прописано в законопроекте, это делается для более эффективного распределения средств и контроля над тратами. Также «Роскосмос» хочет оставить за собой право устанавливать мораторий, вести переговоры с кредиторами, контролировать финансово-хозяйственную часть деятельности застройщика и регулировать оформление земельных участков под инфраструктурные объекты на космодроме.

Напомним, что сроки сдачи «Восточного» сдвигались многократно, прокуратура заводила больше ста сорока дел о нарушениях при строительстве объекта, а в эксплуатацию космодром был сдан в 2016 году. Теперь идет речь о том, что его окончательно достроят к 2023 году

Анастасия Туркова