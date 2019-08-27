Отечественные космонавты побывают на спутнике Земли, сообщает DEITA.RU.

На сайте госзакупок появился тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полёта на Луну. Его заказчиком выступил "Роскосмос".

Согласно требованиям документа, исполнитель должен проанализировать новые технологии для использования в системах жизнеобеспечения космонавтов в условиях лунной деятельности.

Кроме этого, компании-соискателю нужно будет предложить госкорпорации свои варианты использования робототехнических систем и способы взаимодействия космонавтов с ними.

Также победителю тендера предстоит исследовать способы реабилитации космонавтов после полёта на Луну, сформировать требования к космической технике, предложить варианты энергоснабжения лунной базы и способы использования на Луне 3D-печати.

Дмитрий Шевченко