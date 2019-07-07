Сооружать лунную базу Россия будет с помощью 3D-печати, сообщает DEITA.RU по материалам Роскосмоса.

Концепция российской лунной программы была представлена в 2018 году. Планируется, что программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

После кратковременных экспедиций, на третьем этапе освоения Луны планируется создавать свою лунную базу. Сооружать ее будут с помощью 3D-печати из местных ресурсов.

Ранее стало известно, что один рабочий день секретаря в «Роскосмосе» стоит больше месячного МРОТ по стране. Одна секретарша «Роскосмоса» в месяц будет получать порядка 300 тысяч рублей. Среди задач, которые должен будет выполнять этот супер-сотрудник - организация встреч, телефонных переговоров и работа с документами.

Дмитрий Санников