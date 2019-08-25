Роскосмос не рассматривает вариант затопления корабля «Союз МС-14» в океане, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА Новости, вариант с затоплением космического корабля не рассматривается. Системы «Союза» работают штатно, он способен находиться в автономном полете длительное время и в случае необходимости готов вернуться на Землю по штатной программе посадки.

Ранее сообщалось о неудачной попытке стыковки "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту к МКС. Очередная попытка будет предпринята в понедельник утром.

В 2001 году множество предсказателей делились своими страхами с землянами о том, что якобы орбитальная станция «Мир» упадет на крупный мегаполис. Орбитальная станция «Мир» была затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года по причине устаревания оборудования и недостатка финансовых средств на её поддержание.

Дмитрий Санников