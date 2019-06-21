"Роскосмос" опять не смог запустить ракету
Запуск "Протон-М" откладывается, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".
Причиной отмены старта ракеты с аппаратом "Спект-РГ" стало обнаружение неисправностей. Запуск должен был состояться с Байконура, однако его пришлось перенести ещё на одни сутки.
При этом в самом "Роскосмосе" уже сообщили, что выявленная проблема не является критичной и будет устранена в течение отложенного времени.
В последние несколько месяцев космическая госкорпорация Россия пережила целую череду коррупционных и организационных скандалов. Дело касалось обнаружения хищений в компании на крупную сумму, а затем и вовсе на одном из ведомственных предприятий произошла кража дорогого оборудования.
Впрочем, неурядицы не останавливают главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина от регулярного выдвижения новых идей по освоению космоса.
Дмитрий Шевченко