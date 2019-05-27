«Росморпорт» хочет расторгнуть договоры аренды причалов со всеми портами Находки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ъ».

По имеющимся сведениям, в Находкинский морской торговый порт уже поступило соответствующее извещение. Впрочем, как пишет «Коммерсант», в другие порты официальные документы также доставлены.

Так как арендные отношения между «Росморпорт» и портами регулируются специальным законом. Если оператор использует имущество не по целевому назначению, государство имеет право расторгнуть договор аренды, однако на сегодняшний день загрязнение экологии не является основанием для расторжения договора. В связи с этим Минприроды предлагает внести поправки в КоАП, и выделить экологические нарушения в отдельный вид правонарушений, за который будет предусмотрено наказание.

Если договоры аренды за выбросы пыли будут расторгнуты, стивидоры не смогут работать, а это приведет к катастрофическим социальным и экономическим последствиям. Речь идет о том, что на перевалке угля заняты десятки тысяч людей, а налоговые отчисления данных предприятий превышают миллиарды рублей.

Михаил Светлов