По заказу «Росморпорт» в России построят ледокол повышенной мощности для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна, сообщает RosTender.info.





Линейный ледокол класса Icebreaker 7 создадут на базе проекта 21900М с увеличенной мощностью на винтах до 18 МВт. Как ожидается, его строительство займет 5 лет, по условиям «Росморпорта» он должен быть готов к работе в сентябре 2024 года.





Проводится тендер на создание судна, максимальная стоимость договора, который заключат с победителем, составит 7 млрд 549 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Заявки от участников тендера принимаются до 3 сентября, а 11-го конкурсная комиссия объявит победителя.



Источник: http://rostender.info/news/2019081204