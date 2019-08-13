«Росморпорт» построит ледокол повышенной мощности за 7,5 миллиардов рублей
По заказу «Росморпорт» в России построят ледокол повышенной мощности для
обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного
бассейна, сообщает RosTender.info.
Линейный ледокол класса Icebreaker 7 создадут на базе проекта 21900М с
увеличенной мощностью на винтах до 18 МВт. Как ожидается, его строительство
займет 5 лет, по условиям «Росморпорта» он должен быть готов к работе в
сентябре 2024 года.
Проводится тендер на создание судна, максимальная стоимость договора, который заключат с победителем, составит 7 млрд 549 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Заявки от участников тендера принимаются до 3 сентября, а 11-го конкурсная комиссия объявит победителя.
Источник: http://rostender.info/news/2019081204