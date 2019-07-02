Нефтехимический кластер в Приморье все-таки будут строить, Роснефть не отказалась от этих планов, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает DEITA.RU.

Восточный нефтехимический комплекс все-таки будут строить в Приморье. Роснефть не отказалась от проекта, просто ее не устраивает налоговый маневр, заявил вице-премьер Интерфаксу.

По словам Юрия Трутнева, налоговый маневр не стимулирует развитие перерабатывающих мощностей в России, а только сырьевой экспорт. Полпред рассказал, что сейчас идет битва между Роснефтью, Минэнерго и Минфином. И последнему необходимо поменять позицию и внимательнее отнестись к расчетам компании, считает он.

Напомним, что завод пытаются построить уже 10 лет – впервые о нем было заявлено в 2009 году. Специально под ВНКХ даже была создана ТОР «Нефтехимический». Планировалось, что он будет перерабатывать 12 миллионов тонн нефти в год, выпускать 1,8 миллиона тонн бензина и 6,3 миллионов тонн дизеля и 4,5 миллиона тонн нефтехимической продукции в год. Однако в мае этого года руководство «Роснефти» неожиданно заявило об отказе от планов реализации проекта в Приморье, сославшись на налоговый маневр и заморозку цен на бензин.

Отметим, ранее эксперты приморского отделения ОНФ рассказывали агентству DEITA.RU о том, что создание Восточной нефтехимической компании (ВНХК) недопустимо по ряду причин. Во-первых, из-за выбранного места размещения, во-вторых, из-за особо охраняемых природных территорий.

Примечательно, что параллельно с воскрешением проекта ВНХК в Приморье инициировали изменения в закон, позволяющие изменять или упразднять особо охраняемые природные территории. Принят в первом чтении и уверенно движется к финишу (в отличие от закона о прямых выборов мэров, например).

Светлана Алеутская