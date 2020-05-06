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Роснефть поставила дизельное топливо для зоопарка «Садгород» во Владивостоке
Отопительный сезон в террариуме зоопарка «Садгород» оказался под угрозой срыва – из-за коронавирусной эпидемии, доходы перестали поступать, а значит невозможно закупить необходимые средства для существования зоопарка, сообщает ИА DEITA.RU.
Если в начале эпидемии зоопарк столкнулся с проблемой нехватки корма для животных, однако тогда решить ее удалось оперативно, благодаря поддержке горожан для питомцев были закуплены корма. Так, уже сейчас для поддержания работы зоопарка необходимы и другие расходные материалы, в том числе и дизельное топливо, благодаря которому поддерживается необходимая температура в террариуме зоопарка.
На просьбу зоопарка, размещенную в социальных сетях, откликнулась компания «Роснефть», которая передала несколько бочек с дизельным топливом. По словам директора зоопарка Сергея Асновина, топлива должно хватить на пару месяцев беспрерывной работы.
«Террариум нуждается в круглогодичном отоплении, поэтому дизтопливо нам требуется всегда. Мы разместили у себя в соцсетях просьбу о помощи: зоопарк живет на средства от продажи входных билетов, а сейчас, в период самоизоляции, посетителей нет. «Роснефть» откликнулась, и сегодня нам доставили несколько бочек с топливом», – рассказал директор зоопарка Сергей Асновин.
Как отмечают сотрудники зоопарка, чрезвычайно важно поддерживать необходимый температурный режим в террариуме для редких видов рептилий, которые там содержаться.
«Даже если у нас летом днем температура приемлемая, то ночью она снижается, а здесь живут рептилии для которых и днем, и ночью необходима высокая температура воздуха. Для рептилий нужно минимум 23 градуса, для хамелеонов – 26 градусов, ночью можно чуть-чуть поменьше. Поэтому необходимо, чтобы они постоянно подогревались, иначе у них будут проблемы с пищеварением, от которого зависит и нормальное развитие», - рассказала сотрудница зоопарка.
Для поддержания температурного режима террариум оснащен собственной котельной, которая отапливается с помощью дизельного топлива. Уже сейчас в баки котельной заполнены дизелем от «Роснефти». Директор зоопарка отметил, что привезенное топливо отличного качества.
В террариуме «Садгорода» живут нильские крокодилы – вторые по величине в мире после гребнистых крокодилов, или тигровые питоны, каждый из которых достигает до 5 метров в длину и весит до 50 кг, а также парагвайские анаконды - их длинна может достигать 4 метра. Впрочем, в террариуме также обитают и другие редкие рептилии, такие как каймановые сцинки – длина этих маленьких ящериц составляет всего 12 см.
«Справка»:
Компания «Роснефть» традиционно уделяет большое внимание экологии и защите окружающей среды.
В январе 2020 года «Роснефть» и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали Соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта «Экология». Стороны будут развивать сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия. «Роснефть» в течение четырех лет будет реализовывать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем, среди которых особо выделены белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка.
В частности, компания реализует комплексную программу компании по поддержке и защите белого медведя и опекает всех белых медведей в российских зоопарках. В рамках комплексных арктических экспедиций ученые при поддержке НК «Роснефть» проводят исследования популяций, используя современные технологии.
В целом «зелёные инвестиции» «Роснефти» за последние пять лет превысили 240 млрд рублей, в ближайшие пять лет планируется инвестировать ещё 300 млрд рублей.