Роснефть поставила дизельное топливо для зоопарка «Садгород» во Владивостоке

«Террариум нуждается в круглогодичном отоплении, поэтому дизтопливо нам требуется всегда. Мы разместили у себя в соцсетях просьбу о помощи: зоопарк живет на средства от продажи входных билетов, а сейчас, в период самоизоляции, посетителей нет. «Роснефть» откликнулась, и сегодня нам доставили несколько бочек с топливом», – рассказал директор зоопарка Сергей Асновин.



Как отмечают сотрудники зоопарка, чрезвычайно важно поддерживать необходимый температурный режим в террариуме для редких видов рептилий, которые там содержаться.

«Даже если у нас летом днем температура приемлемая, то ночью она снижается, а здесь живут рептилии для которых и днем, и ночью необходима высокая температура воздуха. Для рептилий нужно минимум 23 градуса, для хамелеонов – 26 градусов, ночью можно чуть-чуть поменьше. Поэтому необходимо, чтобы они постоянно подогревались, иначе у них будут проблемы с пищеварением, от которого зависит и нормальное развитие», - рассказала сотрудница зоопарка.