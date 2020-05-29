Рособрнадзор рассказал, как будет проводиться ЕГЭ

Пандемии коронавируса удалось повлиять на проведение единого госэкзамена в этом году, но не отменить его, сообщает ИА DEITA.RU.

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал РИА ФАН о том, как пройдет ЕГЭ в России в 2020 году.

По словам руководителя Рособрнадзора, не успело ведомство выпустить методические рекомендации, как увидели в Сети карикатуры: сидит ученик на экзамене, оттянул маску, а там шпаргалка, и он списывает ответ.

«Если говорить серьезно, то у нас уже прошло совещание по проведению единого госэкзамена, где мы обсуждали ситуацию с масками. Решили, что регионы на свое усмотрение будут требовать ношение масок на ЕГЭ. Но у нас есть родители, которые переживают за здоровье своих детей, и их право мы не можем ограничивать: многие дети придут со своими масками», - рассказал Анзор Музаев.

С каждым годом сокращается число сайтов, которые предлагают якобы решенные задания ЕГЭ, но оказываются фальшивыми. Эти так называемые «живопырки» ежегодно активизируются дней за десять до основной волны экзаменов. «Сейчас еще рано их мониторить, к тому же такие ресурсы живут не больше года. Да и выпускник у нас пошел матерый, его не проведешь. Надо быть абсолютно неподготовленным человеком и не уверенным в своих силах, чтобы надеяться в Интернете найти настоящие варианты ЕГЭ.

Я лично отслеживал много ресурсов, которые предлагают купить варианты тестов, в том же «ВКонтакте» например. На каждое такое предложение в комментарии приходят школьники и разоблачают аферистов.

Могу с уверенностью сказать, что большого спроса на эту историю нет. Но хочу отметить, что ежегодно большое число публичных людей в период проведения ЕГЭ любят попиариться на этой теме и занимаются откровенным популизмом», - подчеркнул Анзор Музаев.