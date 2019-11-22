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Рособрнадзор высказался против сдачи ЕГЭ
Речь идет о том, что выпускники колледжей не будут сдавать ЕГЭ, если планируют продолжить свое образование в институте или университете, сообщает DEITA.RU.
Такое мнение высказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопрос, не появится ли единый экзамен для выпускников колледжей и техникумов.
Напомним, что сегодня выпускники колледжей поступают в вуз абсолютно без экзаменов и на второй курс, если продолжают обучение по профильному курсу.
Ранее прошла информация о том, что без хорошей отметки за итоговое сочинение выпускников школ не допустят до сдачи ЕГЭ весной.
Екатерина Брязгунова